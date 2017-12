No 1º semestre, número de roubos de carga cresce 7,16% na capital

SÃO PAULO - Os casos de roubo de carga tiveram aumento no primeiro semestre deste ano na capital e no Estado, segundo as estatísticas da criminalidade divulgadas nesta segunda-feira, 27, pelo secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre de Moraes. Na cidade de São Paulo, o aumento foi de 7,16% e, no Estado, o crescimento é de 2,84%.

Na semana passada, o secretário e o governado Geraldo Alckmin (PSDB) já haviam anunciado a redução nos casos de homicídio e assalto seguido de morte (latrocínio). A queda desses indicadores tem sido uma das principais metas das cúpulas da pasta e da Polícia Militar.

No Estado, o total de roubos em geral caiu 5,56% no primeiro semestre de 2015, ante o mesmo período do ano passado. Já o número de roubos na capital recuou 6,75% na mesma comparação. Neste mesmo período, a quantidade de furtos caiu 8,03% em todo o território paulista e, na cidade de São Paulo, baixou 11,41%.