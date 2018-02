No primeiro dia de fiscalização, 20 pessoas atropeladas Vinte atropelamentos foram registrados ontem em São Paulo até as 19 horas. Pelo menos dois deles ocorreram na área de fiscalização da CET, no Brás e em Santa Cecília. O número ficou acima da média do ano passado, de 19 casos por dia. No total, houve 7.007 atropelamentos em 2010, com 630 mortes.