No pátio da CET, mais de 100 motos e carros parados

A maioria das motos é do modelo Honda Falcon NX-4. "Do total de viaturas da CET, cerca de 15% ficam paradas para manutenção. Outras foram deixadas em 2010, quando a frota foi renovada. Provavelmente elas irão a leilão, mas ficam sem manutenção", afirmou Alfredo Coletti, secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Viário (Sindiviários).

Segundo a CET, a frota atual soma 1.088 viaturas - 984 foram substituídos a partir de 2006.

De acordo com a companhia, há dois bolsões no pátio da Marquês de São Vicente: um para veículos em manutenção ou revisão periódica e outro para veículos que saíram de circulação. A CET estima que cerca de 15% dos veículos da frota passam por manutenção periódica. As viaturas antigas serão leiloadas.

A companhia informa ainda que a idade média dos veículos é de 1,9 ano - era superior a 12 anos até o início de 2006, quando foi iniciado o processo de renovação. Ainda segundo a CET, a substituição fez com que o tempo médio de deslocamento das viaturas caísse de 12,5 minutos em 2007 para 8,7 minutos em 2010.