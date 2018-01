No parque do Carmo, previsão é reabrir em um mês Fechado em fevereiro de 2007, o Planetário do Carmo, na zona leste de São Paulo, tem novo prazo para reabertura. Agora, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente afirma que o equipamento será reaberto ao público em setembro, após mais de três anos fechado. A reabertura, porém, será parcial: como algumas peças do projetor Universarium Zeiss VII ainda não chegaram da Alemanha, nem todas funções do aparelho estarão disponíveis. Inicialmente, serão oferecidas "observação de astros e estrelas, palestras e oficinas".