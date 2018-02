No Norte do País, média chega a sete pessoas por casa Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, tem a maior proporção de moradores por domicílio do Brasil. Lá, a média é de 6,9 pessoas por residência, ou seja, mais que o dobro da média nacional, de 3,3. O motivo é cultural e está relacionado à alta proporção de índios - 60% dos seus 18,1 mil habitantes se declararam indígenas no Censo 2010.