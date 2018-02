No NE, até os fóruns são considerados locais inseguros A insegurança dos magistrados não se limita ao caminho até em casa - a juíza Patrícia Acioli foi executada na frente de sua residência. "Nenhum Fórum ou juiz do Piauí tem proteção. Se alguém quiser invadir e bater na cara do juiz, não será preso", lamentou o presidente da Associação dos Magistrados Piauienses, juiz José Airton Medeiros.