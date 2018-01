No Natal, 1,8 milhão de veículos deve sair de São Paulo

O motorista que ainda está em São Paulo nesta semana de Natal não enfrenta problemas no trânsito. A previsão é de que a situação fique ainda mais tranqüila a partir da terça-feira, 23, quando a maioria dos paulistanos deve deixar a cidade rumo ao litoral e ao interior para comemorar as festas de fim de ano. A estimativa é de que 1,8 milhão de veículos deixem a capital neste Natal, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A partir da quarta-feira, 24, o rodízio de veículos será suspenso. Veja também: Shoppings fazem maratona e ampliam horário às vésperas Natal Operação de Natal monitora trânsito próximo aos shoppings Rodízio em SP será suspenso a partir da véspera de Natal Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal A recomendação é para que os motoristas evitem viajar das 14 às 22 horas e, se possível, programem a saída para o período entre 22 e 6 horas. Para a terça, 23, e a quarta-feira, 24, a CET preparou um esquema especial para monitorar os acessos às rodovias e aos terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara. O objetivo da operação da CET é assegurar a fluidez e a segurança de motoristas e pedestres. Guinchos serão mantidos em pontos estratégicos dos principais corredores e perto das estradas para eventuais remoções.