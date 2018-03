No museu, a arte que vem das ruas No início da semana passada, 20 grafiteiros paulistanos trocaram as ruas pelo museu. De spray na mão, eles criaram as obras que ilustram uma parede de 5m x 30m e quatro de 2m x 10m no Museu Brasileiro da Escultura, o Mube (Rua Alemanha, 221, Jardim Europa. Tel.: (11) 2594-2601). Trata-se da exposição Murais Coletivos, que fica em cartaz até o dia 20, com entrada grátis.