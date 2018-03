No Morumbi, PM fará megaoperação no fim de semana No Morumbi, na zona sul de São Paulo, a Polícia Militar vai montar uma megaoperação no feriado. Cerca de mil homens do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) vão ocupar o bairro para evitar crimes durante o amistoso de futebol entre a seleção brasileira e a África do Sul.