No metrô, nova Estação Paulista fica na Consolação Outra situação inusitada vai acontecer assim que a Linha 4-Amarela do Metrô entrar em operação. As saídas da nova Estação Paulista ficam na Rua da Consolação. Por outro lado, na Avenida Paulista, há a Estação Consolação, velha conhecida de quem utiliza a Linha 2-Verde. O Metrô informa que a escolha do nome leva em consideração a referência para o local. Quando a Linha 4 começar a operar, serão abertas apenas as Estações Paulista e Faria Lima. Ainda não há data para ela entrar em funcionamento, mas a previsão é que aconteça neste semestre.