No meio do feriado, litoral norte atrai 'turistas de um dia'

Com a melhora do tempo, a expectativa é de praias lotadas até terça-feira. No litoral norte, deve aumentar também a procura dos chamados "turistas de um dia".

Além dos visitantes que possuem casa ou se hospedam em hotéis e pousadas em Ilhabela, o arquipélago recebe quem está em Caraguatatuba e São Sebastião. "Ficar em Ilhabela é muito caro. Então é mais vantagem se hospedar em Caraguá só para dormir e aproveitar o dia para conhecer as outras praias da região", disse o consultor imobiliário Pedro Ivo Teixeira, de Barueri (SP), que reservou a sexta-feira para ficar com a família na Praia do Curral, em Ilhabela. "Amanhã queremos conhecer a Praia da Almada, em Ubatuba."

As amigas Talita Boschinni, de 21, e Amanda Segatello Neves, de 25, também estão hospedadas em Caraguatatuba e tomavam banho de sol na Praia do Perequê, em Ilhabela. "A gente sempre vem para a Ilha, mas nos hospedamos em Caraguá por ser mais barato. Aqui tem muita beleza natural e belas praias, o que não encontramos em Caraguá. Viemos fazer nossa farofinha", disse Talita, se referindo ao apelido dado ao turista que pratica o turismo de um dia. A dupla planejava ainda passar parte do feriado prolongado em Maresias.

Tempo. Na capital, segundo previsão da Climatempo, o tempo esquenta a partir de hoje, quando a temperatura deve chegar a 27°C, sem previsão de chuva. Na segunda e na terça-feira o calor aumenta e o termômetro atinge 30°C. A previsão é a mesma para o litoral do Estado, mas em Santos o calor será acompanhado de chuva isolada mesmo no domingo.