No máximo 3 anos detido A pena prevista no Código Penal para o crime de latrocínio - roubo seguido de morte - é de 20 a 30 anos de cadeia, além do pagamento de multa. Mas, como o suspeito de ter cometido o crime na zona leste de São Paulo é menor de idade, o tempo máximo a que ele poderá ser sentenciado para cumprir medida socioeducativa é de três anos, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A discussão sobre a mudança dessas regras já ocorre há décadas.