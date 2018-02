No lugar de foto, desenho contra violência infantil Uma campanha contra a violência infantil, lançada no Facebook nesta semana, já fez cerca de 100 mil usuários da rede social trocarem fotos de seus perfis por personagens de desenhos animados ou algo que remeta à infância, segundo a empresa que a lançou. Agora, a campanha promete ir às ruas de São Paulo amanhã à tarde, em um manifesto contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O ponto de encontro do ato será na Estação Trianon-Masp do Metrô (Linha 2-Verde), a partir das 15h15.