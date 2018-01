No litoral paulista, 44 praias estão impróprias para o banho

SÃO PAULO - No primeiro fim de semana de fevereiro, 44 das 155 praias do litoral paulista estão impróprias para o banho, segundo o boletim semanal da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Das 15 cidades costeiras do Estado, apenas Cubatão e Santos, na Baixada Santista, e Iguape, no litoral sul, estão com todas as praias com balneabilidade em 100%. A pior situação é encontrada em Praia Grande e São Vicente, que tem praticamente todas as praias sem condições adequadas ao banho.

Em Ubatuba, as praias de Itaguá, Perequê Mirim e Lázaro estão impróprias para os banhistas. Prainha, Centro e Indaiá estão sem condições de balneabilidade na cidade de Caraguatatuba. Já em São Sebastião, as praias do Arrastão, Pontal da Cruz, Deserta e Porto Grande devem ser evitadas por não terem boas condições para o banho.

Em Ilhabela, os trechos de Siriúba, Viana, Ilha das Cabras e Portinho estão impróprios. Em Bertioga, três dos quatro trechos da Praia da Enseada em que foram colhidas amostras de água estão inadequadas: em Indaiá, Vista Linda e em frente à colônia do Sesc.

No Guarujá, a Praia do Perequê está imprópria para o banho. Em São Vicente, as praias inadequadas são Itararé, Milionários, Gonzaguinha e Prainha. Já em Praia Grande, devem ser evitados os trechos do Boqueirão, Aviação, Vila Tupi, Ocian, Vila Mirim, Maracanã, Vila Caiçara, Real, Flórida e Jardim Solemar.

A Praia Central está inadequada em Mongaguá. Em Itanhaém, as praias de Parque Balneário, Centro, Sonho, Jardim São Fernando e Balneário Gaivota estão inadequadas aos banhistas. Já em Peruíbe, os trechos que estão com balneabilidade ruim são Parque Turistico, Balneário São João Batista, São João e Prainha. Em Ilha Comprida, a Prainha deve ser evitada próxima à saída da balsa.