No litoral de SP, Bertioga oferece extenso cardápio aos turistas

SANTOS - A prefeitura de Bertioga promete uma vasta programação de lazer, esporte, cultura e entretenimento nesta temporada. Batizado de Verão Azul Bertioga 2010, a ideia do projeto é aumentar o número de turistas, fomentando o comércio local com atividades que possam ser usufruídas por visitantes e moradores. A proposta é valorizar o meio ambiente. O nome Verão Azul foi inspirado no céu, no mar e no prêmio "município verde azul" que Bertioga recebeu da Secretaria Estadual do Meio Ambiente em dezembro.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira dicas, fotos e notícias no blog do Verão

Imagens das praias brasileiras no início da temporada

A cobertura completa do Verão 2010

"É a primeira vez que se faz um verão com planejamento e profissional", afirma o prefeito Mauro Orlandini (DEM), sem estimar ao certo o retorno que o projeto trará ao município. "Mas a expectativa é de no mínimo dobrar o número de turistas." Segundo ele, em média, o município recebe 120 mil pessoas por dia durante o verão, número que cresce muito nos feriados: Bertioga recebeu 700 mil turistas no réveillon e 500 mil no carnaval de 2009.

A abertura da temporada foi no dia 26 de dezembro e, até 28 de fevereiro, serão pelo menos 25 shows em palco montado na Praia da Enseada e em duas carretas que ficarão nas praias de Boracéia e Indaiá. Nas apresentações, há reggae, pagode, samba, axé e pop rock, com espetáculos do Araketu, Fresno e das baterias das escolas de samba Tom Maior e Pérola Negra.

As atrações esportivas e de entretenimento vão acontecer nas cinco tendas que vão funcionar das 9 horas às 19 horas nas praias da Enseada, Riviera de São Lourenço, Indaiá, Guaratuba e Boraceia. São estruturas medindo entre 1.100 a 2 mil m², com quadras de vôlei, peteca e espaço para o lazer das crianças. A programação completa está no site Verão Azul.

Gastronomia

Parceira da prefeitura na programação do verão, a Associação dos Empresários da Hotelaria, Gastronomia, Náuticas, Agências de Turismo, Ecoturismo e Eventos de Bertioga (Aehturb) desenvolveu outros dois projetos visando à ampliação do turismo na região: o festival gastronômico e o Guia de Bertioga.

A proposta do festival, que vai até o fim do ano, é mostrar aos turistas a qualidade e as opções saborosas do município. Doze estabelecimentos participam do 1º festival. Os participantes são Gaiana, Azul, MareMonti, Borghese, Acqua, Estrela do Mar, Capitania das Ostras, Varanda Grill, a Cantina Moriá, a Churrascaria do Gaúcho, Pizzaria Fratello, o Pastel do Trevo e Sorveteria Aquarela.

Além do festival, a Aehturb criou o primeiro guia turístico de Bertioga, em português e inglês, que está à venda por R$ 12. Editado pela RoteiroBR-Roteiros de Viagem, o Guia Bertioga tem 130 páginas e traz informações históricas, culturais e turísticas, além do calendário de eventos.