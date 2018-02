No litoral, coletores de São Vicente entram em greve Os coletores de lixo de São Vicente, no litoral sul de São Paulo, retomaram a paralisação de seus serviços. Em assembleia ontem, os trabalhadores decidiram cruzar os braços, enquanto a empresa que presta serviços para a prefeitura não pagar o vale-alimentação e oferecer segurança no trabalho. No final do ano, os garis entraram em greve, mas resolveram retornar ao trabalho, quando o prefeito eleito, Luís Cláudio Bili (PP), anunciou que colocaria em dia os débitos pendentes da administração anterior, do prefeito Tércio Garcia (PSB). Mas ontem, o vale-alimentação não caiu na conta dos trabalhadores.