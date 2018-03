No Largo, 200 fazem protesto por sem-teto Cerca de 200 pessoas reuniram-se na noite de ontem no Largo de São Francisco, região central de São Paulo, em protesto à retirada de moradores de rua da frente do prédio da Faculdade de Direito da USP pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), há oito dias, sob justificativa de proteção do patrimônio público.