No Itaim-Bibi, La Tambouille é invadido por assaltantes O restaurante La Tambouille, um dos mais tradicionais de São Paulo, no Itaim-Bibi, zona sul, tornou-se o mais recente alvo da onda de arrastões na capital. Por volta da meia-noite e meia de anteontem, cinco homens armados renderam o manobrista e os dois seguranças que estavam na entrada e invadiram o local. Usando apenas bonés, fugiram em dois carros com o celular de um dos vigias, a bolsa de uma cliente, uma pulseira de outra e cerca de R$ 300 do caixa. Roubaram ainda uma joia, da Casa Leão Joalheria, que seria sorteada entre os clientes por ocasião do Dia dos Namorados - um colar de ouro branco com pingente em forma de coroa.