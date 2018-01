No Ipiranga, estrangeiros encontram museu fechado

Por enquanto, apenas uma pesquisadora dos cinco escolhidos veio realizar o trabalho: Ana Claudia Fonseca Brefe. Uma operação especial precisou ser montada para que ela pudesse consultar os documentos necessários no acervo. "Ela nos solicitou o que necessitava e determinamos que um funcionário retirasse esse material do interior do museu. A pesquisadora pode manusear o conteúdo e fazer seu trabalho no Museu de Zoologia, que fica ao lado da nossa instituição", explicou a diretora do Museu do Ipiranga, Sheila Ornstein.

Quando os outros quatro pesquisadores chegarem, a ideia é que eles adotem um esquema semelhante de trabalho. "A princípio, eles não terão acesso ao interior do museu, por razões de segurança. Mas vão obter todas as informações que precisarem para suas pesquisas", explica a diretora.

Há também uma alternativa: Itu. "Se for compatível com suas pesquisas, também podemos oferecer as instalações e o acervo do Museu Republicano Convenção de Itu, na cidade de Itu", diz Sheila - o Museu Republicano é considerado um anexo do Museu Paulista da USP, sob a mesma administração.

Em agosto, o Museu Paulista passou por situação semelhante quando recebeu um grupo de pesquisadores estrangeiros em visita ao País - a vinda deles estava marcada antes de o museu ser fechado. "Apesar da interdição, eles conseguiram conhecer parte do acervo, pois deslocamos o material necessário para o Museu de Zoologia", diz Sheila.