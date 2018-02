No interior, tenente morre esfaqueado Um tenente da Polícia Militar foi morto com cinco facadas na madrugada de ontem quando saía de um clube em Itararé, na região de Itapetininga, sudoeste paulista. O tenente, que tinha 25 anos e estava com três homens, incluindo outro policial militar, envolveu-se em uma briga com um cerca de dez homens. Após o tumulto, 15 pessoas foram para a delegacia. A polícia abriu inquérito para apurar o caso. / SANDRO VILLAR, ESPECIAL PARA O ESTADO