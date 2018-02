No interior, Rio Ribeira baixa. E prejuízo cresce Após a cheia do Rio Ribeira de Iguape que atingiu 25 mil pessoas em dez cidades, as prefeituras do Vale do Ribeira, no sul do Estado, esperam ajuda para reparar os estragos. A enchente destruiu casas, rodovias, pontes e estradas rurais. Apenas em Eldorado, que teve 70% da área urbana coberta pelas águas, o prejuízo estimado é de R$ 30 milhões. Em Ribeira, Iporanga e Eldorado, pelo menos 10 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas.