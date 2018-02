No interior, fábricas centenárias vão dar lugar a shopping Prédios de duas fábricas de tecidos centenárias serão restaurados para abrigar um shopping no centro de Sorocaba. A Fábrica Nossa Senhora da Ponte, construída em 1881, e a Santo Antonio, de 1913, são marcos da indústria têxtil no Estado e deram à cidade o apelido de Manchester Paulista pela similaridade com o centro têxtil britânico.