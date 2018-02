No interior, agente penitenciário leva tiro de fuzil Um agente penitenciário foi baleado na manhã de ontem quando dirigia um carro da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) na SP-101, em direção ao Centro de Detenção Provisória do Complexo Campinas-Hortolândia. O crime ocorreu um dia após operação do Ministério Público e da Polícia Militar que prendeu 27 líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região.