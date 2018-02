No interior, advogado detido por abrir caixa Cinco bandidos de Campinas, entre eles o advogado Vicente Savoia Biondi, de 31 anos, foram detidos na madrugada de ontem após arrombarem caixa eletrônico no centro de Mairinque, no interior. Alertados pelo alarme do banco, policiais chamaram reforço e cercaram os bandidos na Rodovia Raposo Tavares.