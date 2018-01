‘No hospital não me atenderam. Quebrei tudo’ "Eu sempre tive raiva. Conheço os morros e favelas e a forma como a polícia trata quem vem de lá. É o meu caso. Mas eu sempre fui meio doido. Sou daqueles que mandam o policial tirar o dedo da minha cara, baixar a voz para falar comigo. Mesmo antes de conhecer os black blocs, eu já fazia ação direta. Uma vez, fui a um hospital público para ser atendido. Demorou e nada. Quebrei tudo, porque fiquei com ódio", explica um dos entrevistados, numa escadaria atrás do Masp.