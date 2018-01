No Guarujá, vigilância será rígida com comida na praia

GUARUJÁ -

Porção de fritas, queijo coalho, lanches naturais, espetinho decamarão, acarajé e tapioca estão na mira de agentes da Vigilância Sanitária de Guarujá, na Baixada Santista. No fim de semana, equipes começaram a percorrer as praias da cidade para fiscalizar quiosques, carrinhos, ambulantes e orientar os turistas. A ação vai se estender até o carnaval.

Segundo Carlos Leda, chefe da Divisão da Vigilância Sanitária do município, a intenção é combater o comércio irregular à beira-mar. "Nossos agentes vão visitar os carrinhos, observar a manipulação dos produtos e também a higiene dos funcionários que servem a comida", explicou. Ele citou que um funcionário que lida com comida, por exemplo, não pode mexer com dinheiro.

A fiscalização também terá como foco carnes e frangos vendidos com o prazo de validade vencido. "Encontrar comida estragada fará parte da fiscalização, assim como saber qual é a procedência do gelo usado nas bebidas", comenta Leda. Cada equipe será formada por cinco fiscais. Caso seja detectada irregularidade, os quiosques e carrinhos poderão ser multados e até interditados por tempo indeterminado. O valor da multa não foi informado pela prefeitura de Guarujá.