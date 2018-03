No Grajaú, o recorde de escolas públicas

A maior concentração de escolas públicas do município fica no Grajaú, distrito da zona sul com 444 mil habitantes. São nada menos que 80, sendo 57 estaduais, onde estudam 109 mil alunos.

Idealistas, muitos professores da região usam as salas de aula para conscientizar alunos sobre carências e problemas sociais na região.

"A São Paulo deles é o Grajaú", resume o professor de Geografia Jucinaldo Souza Azevedo. "Procuro mostrar que o bairro poderia ser outro, ser melhor. Mostro as diferenças socioeconômicas dentro da cidade e a situação do Grajaú, que, sem empregos, tornou-se bairro-dormitório."

Muitos professores se queixam do abandono da região. "É muito triste. Na escola onde dou aula não tem nem esgoto. É na fossa mesmo", conta o professor de Educação Física Luiz Carlos Silva. "E há alunos que riscam o carro, quebram vidro do carro do professor."

"Perdemos a maior parte do tempo tentando trabalhar conflitos na turma", afirma Jucinaldo. "Para piorar, trabalhamos em uma região onde o crime organizado controla até as escolas. E a gente fica lá, à mercê de tudo isso."

Já a também professora de Geografia Maria Helena de Carvalho tem uma visão mais positiva. "Me sinto em casa no bairro", conta ela, que enfrenta 40 minutos diários de trânsito para chegar à escola. "E não tenho nenhum receio de andar por lá. Trabalhar nessa região é um privilégio. Ali, ao mesmo tempo em que há um grupo muito carente, tem um pessoal com educação muito boa. Acho que vem da família. E a relação com a comunidade é bacana."

Questionada sobre os problemas apresentados, a Secretaria de Estado da Educação informou que o limite de alunos por sala varia conforme a série, mas nunca ultrapassa 45, e algumas escolas realmente não têm esgoto e usam fossas.