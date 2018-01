No Fórum da Penha, elevador é obstáculo

Mas há outras dificuldades, relatadas também por funcionários que reclamam de falta de espaço para trabalhar e armazenar documentos. Quando um cadeirante precisa chegar, por exemplo, à Vara da Infância e da Juventude, no terceiro andar, a ascensorista tem de sair do elevador e retirar seu banco, já que não há espaço para ela e o deficiente em sua cadeira de rodas. Além disso, a calçada em frente ao fórum impossibilita a locomoção de macas e cadeiras de rodas.

Na zona sul, no Fórum do Ipiranga, as instalações não são totalmente adaptadas para os deficientes, mas é possível usar o elevador com cadeira de rodas. Os funcionários pedem que o deficiente, se estiver de carro, entre no estacionamento para evitar as calçadas de pedras da entrada.