No final da tarde, paulistano enfrenta sensação térmica de 9ºC nesta 2ª

SÃO PAULO - A sensação térmica chegou aos 9ºC na zona norte de São Paulo por volta das 17h desta segunda-feira, 22. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as estações meteorológicas apontam temperatura média de 13ºC, mas por conta dos ventos, em alguns bairros a sensação térmica diminui ainda mais. No aeroporto de Congonhas, na zona sul, os termômetros marcaram 13ºC, mas a sensação era de 10ºC.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao longo desta segunda-feira as temperaturas mínimas ficaram por volta de 10ºC e a máxima não ultrapassou os 13,9ºC.

Segundo os meteorologistas do CGE, a tendência para as próximas horas é de que a nebulosidade persista, acompanhada de chuviscos. As temperaturas diminuem ainda mais, alcançando os 11ºC durante a madrugada.

Nos próximos dias, o tempo não muda muito. A capital paulista Capital deve registrar muita variação de nuvens e chuviscos isolados. A sensação ainda será de frio, com termômetros oscilando entre mínimas de 12ºC e máximas abaixo dos 22ºC. Apenas na quinta-feira, 25, o sol pode voltar a predominar, favorecendo a elevação das temperaturas.