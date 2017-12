No feriado, período das faixas exclusivas de ônibus será ampliado

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo vai ampliar o período de operação das faixas exclusivas de ônibus nesta quarta-feira, feriado de 9 de Julho, das 6 às 20 horas. A multa para quem desrespeitar a faixa é de R$ 53,20, com três pontos na carteira de motorista.

A medida, que já havia sido colocada em prática nesta terça, é parte dos procedimentos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para os dias de jogo da Copa do Mundo. Mas o rodízio está suspenso nesta quarta.

As seleções da Argentina e Holanda disputarão a semifinal nesta quarta na Arena Corinthians, às 17 horas, na zona leste da cidade. Na região, a CET repetirá os bloqueios feitos nas outras partidas que ocorreram em São Paulo. São 26, no total. Segundo a companhia, o fechamento das vias começa pelo menos seis horas antes do jogo.

A operação na Vila Madalena será semelhante a desta terça, com bloqueios desde às 12 horas. No entorno do Vale do Anhangabaú, no centro, as intervenções para realização da Fan Fest também serão mantidas, a partir do mesmo horário.

Trânsito. A três horas do jogo da seleção brasileira contra a Alemanha, na tarde desta terça, a CET registrou o horário de pico na capital, com um total de 158 quilômetros. O valor é quase a metade do que foi atingido antes das medidas. No jogo do Brasil contra o México, no dia 17 , a cidade chegou ao recorde de 302 km congestionados.