No feriado, motorista deve evitar sair entre 14h e 22h de sexta

Os motoristas que vão viajar neste feriado de 12 de outubro - dia de Nossa Senhora Aparecida - devem evitar sair da capital paulista entre 14h e 22h da sexta-feira, 9. A CET estima que cerca de 1,4 milhão de veículos vão sair de São Paulo rumo ao litoral e ao interior.

Quem puder deve optar por pegar a estrada entre 22h de sexta e 6h do sábado, 10. Para a saída e a volta do feriado, a CET vai monitorar o trânsito perto das rodoviárias do Tietê, Barra Funda e Jabaquara.