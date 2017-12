No feriado, atrações na cidade incluem teatro e Halloween

Todos os parques municipais estarão abertos - com exceção do Jardim da Luz, que fecha às segundas-feiras. Ao longo do feriadão, recebem o projeto Teatro nos Parques. Às 15 horas de sábado e domingo, há apresentações em oito parques, como o Trianon, zona sul (confira em teatronosparques.com.br).

Na Casa das Rosas, o evento Mansão Macabra comemora o Dia das Bruxas com leituras de terror. Para as crianças, a opção é o Dia do Saci Pererê. A partir das 13h30.

Antes de registrar o voto no domingo aproveite para - por que não? - plantar uma árvore. Pitangueiras serão plantadas na Praça Amundsen, na frente do Parque Villa-Lobos, às 8h30.

O Museu da Casa Brasileira Abre normalmente no domingo, e ainda tem música. O Movimento Elefantes, projeto de bandas de sopro, leva a Big Band Urbana às 11h para o museu.

Na Avenida Paulista, clássicos do cineasta John Ford serão exibidos no vão livre do Masp. No dia 1.º de novembro, O Último Cartucho. No Finados, Terra Bruta. Sempre às 19h30 - ingressos grátis com uma hora de antecedência.