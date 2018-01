No feriado, 1,8 mi de carros devem passar por estradas de SP

A Secretaria dos Transportes de São Paulo estima que 1,8 milhão de veículos devam passar pelas rodovias estaduais durante o feriado prolongado da Consciência Negra. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) avalia que só da capital paulista saiam 1,5 milhão de carros.

De acordo com a secretaria, apesar de o feriado ser restrito a 141 dos 645 municípios paulistas, as estimativas são bem semelhantes ao feriado anterior, de Finados. A razão para isso é que o feriado é vigente em São Paulo e outras cidades da região metropolitana como São Bernardo do Campo, Barueri e Guarulhos.

A recomendação é que os motoristas evitem deixar São Paulo nos horários de pico: das 18h às 23h da quinta-feira, das 7h às 14h de sexta. Na volta, o tráfego mais intenso deve ocorrer das 15h às 22h de domingo, 22.

BALSAS

Os motoristas que vão seguir para o litoral sul devem evitar a balsa que faz o percurso Santos-Guarujá, optando pela Rodovia Piaçaguera-Guarujá, percorrendo cerca de 40 quilômetros (de Cubatão - saída da Anchieta - até Guarujá).

A operação está com apenas 40% da capacidade desde o fim de junho, quando um navio de bandeira chinesa se chocou contra uma balsa atracada no lado do Guarujá, danificando a embarcação e o atracadouro.

Desde então, a Dersa opera com um atracador flutuante no local, o que aumentou o tempo de espera da travessia. Porém, a previsão é de que a obra seja entregue até o dia 30 de novembro. Inicialmente, a estimativa é que 137 mil veículos utilizem as travessias litorâneas no Estado durante o feriado.