No extremo sul, Marsilac lidera ranking masculino Passeio em galeria de arte, café com mesa na calçada, happy hour após o trabalho. O roteiro de solteiros de 40 a 59 anos, se o objetivo for conhecer alguém da mesma idade, tem de incluir o Jardim Paulista. É no bairro nobre da zona sul paulistana que se concentra o maior número de mulheres dessa faixa etária da capital - 56,7% dos moradores da idade no bairro são do sexo feminino.