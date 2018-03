No extremo sul, búfalo vira animal de estimação Doze vacas pastam no sítio de Neomar Jardim, o Bahia, de 35 anos. Ele mora perto da Avenida Teotônio Vilela, na região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, e ganha a vida vendendo leite e queijo tirado de sua manada e feito na sua propriedade. Mas quem se destaca no meio do gado é um búfalo, chamado de Passo Preto.