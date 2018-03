No exterior, Cabral vai somente hoje às áreas atingidas

Segundo a assessoria de comunicação do governo, a equipe do governador não soube informar o país onde ele se encontrava. Cabral viajou no fim de semana e tinha o retorno programado para hoje.

No início de janeiro do ano passado, quando temporais provocaram dezenas de mortes em Angra dos Reis, no litoral sul do Estado, o governador peemedebista foi criticado por ter visitado a região apenas no dia seguinte à tragédia. Questionado sobre a demora para visitar a área do desastre, ele reagiu com indignação: "Estão querendo plantar que eu estava fora do País? Eu estava em Mangaratiba", afirmou Cabral na ocasião.

O vice-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), sobrevoou a região serrana ontem e visitou as áreas atingidas. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, também estiveram nas cidades.