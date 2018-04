No estribo das vans Não há nada tão ruim no Brasil que não se possa dar um jeitinho de piorar com medidas paliativas do problema - estão aí mesmo as vans que não me deixam mentir! Adotadas para aliviar o desconforto mais agudo dos dependentes de transporte público - no princípio, até ar-condicionado ofereciam -, elas circulam hoje por aí em condições mais ultrajantes do que as enfrentadas em trens, ônibus e metrô.