No Estado, casos de homicídios crescem 26% em um ano Os registros de homicídios no Estado, de maneira geral, também aumentaram, mas em ritmo menor do que na capital paulista. Comparando setembro de 2012 com o mesmo mês do ano passado, foram registrados 26,6% mais homicídios. No acumulado de janeiro a setembro, o aumento foi de 8,6% entre 2011 e o mesmo período de 2012.