No estacionamento, vigias abordam carros de clientes O esquema de segurança do Shopping Cidade Jardim conta agora com carros de guarda patrimonial e homens equipados com coletes à prova de balas e revólveres em todas as entradas. Do lado de dentro, aparentemente ninguém anda armado, mas todos usam equipamentos de comunicação com microfones junto à boca para manter as mãos livres. Poucos carregam rádios. Na garagem, vários vigias observam carros e chegam a parar veículos, principalmente se forem grandes e com insufilm. No térreo, onde houve os dois assaltos, há pelo menos dois vigias a cada dez metros.