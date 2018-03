No entorno do Zoo, ninguém viu cães de grande porte Moradores do entorno do Safári desconhecem a presença de cães ferozes. Isso só ocorria no passado, quando a região apresentava vários terrenos baldios, conforme a comerciante Lourdes Zenke, de 45 anos, que há 20 anos trabalha na região. "À noite, nunca vimos nada de estranho também."