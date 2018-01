No enterro, pais de crianças suspeitam de namorado

"Não posso acusar 100%, mas tenho impressão de que foi ele", disse o marceneiro Braz Lopes de Souza, de 41 anos, pai biológico de Karina, de 16 anos, e que registrou Carlos, de 12, e Caroline, de 11, filhos do metalúrgico Aparecido Elias dos Santos, de 42 anos. "Ela era uma mãe exemplar. Não faria isso nunca", disse Santos, que não via os filhos havia três anos. Eles tentam arrecadar dinheiro para quitar o enterro, no valor de R$ 18 mil.

Familiares estavam indignados ontem com o fato de o pai de Vitória Cristina, de 7 anos, filha mais nova encontrada morta, não ter ido ao enterro. Além das quatro vítimas, Dina tinha outros dois filhos, um de 19 anos com Souza, e uma de 6 com Pedraza, que não estava no apartamento. Segundo amigos, Dina era alegre e extrovertida e cuidava de idosos.