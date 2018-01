No elevador do Fórum, muitas voltas ao redor do mundo Segunda-feira. O Fórum da Fazenda Pública, no centro de São Paulo, abre as portas e uma das cinco ascensoristas, Marcelina da Silva Soares, de 52 anos, a Marcela, quebra o gelo entre os sérios passageiros. Quem embarca no elevador "pilotado" por ela faz uma viagem pela TamsLine: Transportes Alternativos Marcela Soares.