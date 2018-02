No domingo, 3 milhões ficarão sem água em SP

SÃO PAULO - Cerca de 3,6 milhões de moradores das regiões sul e oeste de São Paulo, além do município de Taboão da Serra e parte dos municípios de Cotia e Embu, terão o abastecimento de água suspenso no próximo domingo, 14, por conta de serviços de manutenção da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no Sistema Guarapiranga. O abastecimento será interrompido das 7 horas às 12 horas.

Os serviços de manutenção corretiva serão feitos na Estação Elevatória de Água Bruta, do Sistema Produtor Guarapiranga, o segundo maior da Região Metropolitana de São Paulo. A recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradual, logo após o término das atividades de manutenção.

Os bairros localizados em pontos mais altos e distantes dos reservatórios poderão ter o fornecimento de água restabelecido de forma mais lenta no decorrer da próxima segunda-feira, 15, segundo a Sabesp. Os casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195, que funciona ininterruptamente, durante 24 horas. A ligação é gratuita.