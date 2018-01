No Dia Mundial Sem Carro, congestionamento está dentro da média em SP

SÃO PAULO- O índice de congestionamento na cidade de São Paulo está dentro da média para uma quinta-feira, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 13 horas desta quinta-feira, 22, Dia Mundial Sem Carro, a capital paulista registrava nove quilômetros de ruas e avenidas com tráfego carregado, índice considerado próximo à média mais baixa registrada pela CET.

As vias com maiores trechos de lentidão eram a pista central da marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, entre as Pontes da Casa Verde e do Limão e entre a Ponte Aricanduva e o Corinthians. Durante a manhã, o pico de trânsito às 9 horas chegou a 77 quilômetros.

Este é o sexto ano consecutivo que a capital paulista participa do Dia Mundial Sem Carro. Apenas outros sete municípios brasileiros integram a lista oficial de cidades participantes da edição de 2011. Ano passado, o País apresentava 30 municípios na listagem.

Atualizada às 13h32