No combate à dengue, Guarulhos decreta situação de emergência

O município de Guarulhos, na Grande São Paulo, decretou situação de emergência na saúde pública, por conta dos casos de dengue. A cidade registra um índice de 175 casos para cada 100 mil habitantes – inferior à media estadual, de 227 casos por 100 mil habitantes; e igualmente abaixo do coeficiente que caracteriza uma epidemia: 300 casos para cada 100 mil habitantes.

De acordo com a secretaria de Saúde do município, o decreto da Prefeitura de Guarulhos tem caráter preventivo. “Justamente para evitar que a cidade venha a ter uma epidemia de dengue, a Prefeitura tem adotado uma série de iniciativas, entre elas a decretação de Situação Excepcional de Emergência na Saúde Pública”, informou o órgão, por meio de nota. “Trata-se de uma medida administrativa que permite ao poder público maior agilidade nas ações de combate à dengue, possibilitando, entre outras coisas, o remanejamento de servidores, realização de contratações emergenciais, maior rapidez no processo de compra com dispensa de licitação, além de permitir o ingresso forçado de agentes em imóveis particulares em caso de recusa e de risco à saúde.”

Agora, a Prefeitura de Guarulhos pode convocar mais de 300 trabalhadores das diversas secretarias municipais para “reforçar a equipe composta por cerca de mil agentes de saúde, que já realizam o trabalho de combate à dengue durante o ano todo, com visitas domiciliares, bloqueio de criadouros e intervenção em pontos estratégicos”.

A secretaria frisa que “também tem sido realizada uma grande campanha de informação para a população, alertando sobre os riscos da dengue e formas para combater os focos do mosquito vetor”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Casos. Guarulhos tem hoje 2.297 casos confirmados de dengue, 6.330 notificados e nenhuma morte registrada - dados de 2015, até a tarde desta quinta, 2. No mesmo período em 2014, o município tinha 562 casos de dengue.