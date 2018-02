No centro do Rio, carro vai parar em agência bancária Uma motorista invadiu uma agência bancária na esquina das Ruas Afonso Cavalcanti e Pinto de Azevedo, no centro do Rio, na madrugada de ontem. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 6º Distrito Policial (Cidade Nova), ela não tinha carteira de habilitação e foi autuada por "dirigir em via pública sem a devida permissão ou habilitação gerando perigo de dano". Ninguém se feriu. A agência ficou destruída.