No centro, Casa da Bóia conserva o ambiente de 1898 Quem entra na Casa da Bóia, na Rua Florência de Abreu, no centro, sente-se em outra época. Mais precisamente no século 19. Isso porque a loja tombada como patrimônio histórico mantém a mesma aparência que tinha em 1898, quando foi levantada pelo imigrante sírio Rizkallah Jorge Tahan. Mérito de Mario Rizkallah, neto do fundador e atual dono.