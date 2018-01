No centenário do Corinthians, Gaviões vai cantar sua paixão

SÃO PAULO - A escola de samba Gaviões da Fiel não precisou ir muito longe para definir o enredo do Carnaval 2010. A principal torcida organizada do clube mais popular de São Paulo irá levar para avenida os 100 anos de história do SC Corinthians Paulista. "Esse tema foi escolhido há muitos anos. Não teria como deixar de falar daquilo que move nossa paixão e é a razão de nossa existência. Mas a nossa responsabilidade é maior porque não vai ser fácil falar de uma instituição centenária", diz o diretor da Gaviões da Fiel, Claudimir Antônio Teixeira, o Tatinho.

A história do Corinthians será revista em preto e branco na avenida. A direção da escola afirma que não irá enfatizar somente as conquistas, mas também irá recordar dos momentos difíceis do clube. "Vamos falar dos principais campeonatos e também não deixaremos de lembrar momentos doloridos para o corintiano, como por exemplo, a queda para segunda divisão em 2007", afirma o diretor-geral de carnaval da Gaviões da Fiel, Igor Carneiro.

Para voltar a levantar uma taça do carnaval paulistano - os últimos títulos são de 2002 e 2003-, a Gaviões vai levar um exército de quase 4 mil componentes para avenida, divididos em 26 alas. A escola investiu mais de R$ 2,5 milhões para esse carnaval.

O abre-alas irá retratar uma esquina do Bom Retiro, região onde nasceu o clube alvinegro. O quarto carro vai ser uma homenagem à Democracia Corintiana, movimento criado no clube em 1982. Mas o carro mais aguardado, no entanto, deve ser o terceiro. Ele vai trazer mais de 150 torcedores em uma arquibancada. "Essa alegoria deve provocar uma grande comoção entre os corintianos. É o meu preferido", admite o presidente da Gaviões, Eduardo Fontes, o Edu.

Ao longo do desfile, a Gaviões vai recordar conquistas emblemáticas do Corinthians, como por exemplo o Campeonato Paulista de 1977, quando o clube ganhou um título após 23 anos. O jogador Basílio, que marcou o gol que acabou com a fila, vai ganhar uma ala especial. Também serão enfatizados ao longo do desfile títulos importantes como o primeiro Campeonato Brasileiro, de 1990, e o Mundial Interclubes da Fifa, conquistado em 2000. "Todos os títulos são importantes para gente, mas existem alguns que são mais marcantes, como esses enfatizados no desfile", afirma Tatinho.

CRAQUES

Os maiores ídolos do Corinthians irão participar do desfile. Sócrates, Casagrande, Neto, Marcelinho Carioca, Viola, Roberto Rivellino, entre outros craques, já confirmaram presença, segundo a direção da agremiação. A expectativa agora é se o atacante Ronaldo participará da apresentação no Anhembi. O jogador está aguardando uma autorização da comissão técnica. No dia 13, sábado de carnaval, o Corinthians vai disputar uma partida pelo Campeonato Paulista e a Gaviões desfila na madrugada. "Está praticamente certa a presença dele também. Vai ser um grande momento do desfile", acredita Tatinho.