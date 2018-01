No Ceará, novato com bom resultado ganha computador Se nas escolas particulares a regra é incentivar treineiros, a rede pública também precisa seguir a tendência. Esse foi o raciocínio da secretária estadual de Educação do Ceará, Izolda Cela. "Vimos que o sonho da universidade se colocava muito distante dos nossos alunos."