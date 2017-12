No CDP, 42 presos ocupam espaço para 14 Dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) do Complexo de Pedrinhas, a comissão encontrou superlotação, sujeira e marcas de agressão nos presos. Uma das situações que mais chamaram a atenção foi a aglomeração em duas celas, uma para oito presos e outra para seis, com 21 homens em cada. "Lá, nas celas vizinhas, são mantidos presos de facções rivais que escutam tudo que os outros dizem", disse o advogado Rafael Silva, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).